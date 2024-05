31.05.2024 08:19 Falscher Umgang mit Wok löst Brand in Gaststätte aus

Von Benjamin Richter

Fellbach - In einer Gaststätte in Fellbach nahe Stuttgart kam es am Donnerstagabend zu einem Dachstuhlbrand. Die Feuerwehr Fellbach war mit einem Löschzug und 35 Einsatzkräften vor Ort. © 7aktuell.de | Simon Adomat Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, ereignete sich der Brand am Donnerstag gegen 22.30 Uhr. Zwei Passanten hatten Flammen auf dem Dach einer Gaststätte an der Cannstatter Straße/Ecke Schorndorfer Straße bemerkt und eilten dem Restaurantbesitzer kurzerhand zu Hilfe. Kameraden der Feuerwehr Fellbach stellten fest, dass der Küchenbrand im Erdgeschoss durch unsachgemäßen Umgang mit einem Wok ausgelöst wurde. Stuttgart Feuerwehreinsatz Bus brennt: Große Rauchentwicklung und Verkehrsbehinderungen Das Feuer hatte auf die Abluftanlage übergegriffen, wodurch am Kaminauslass auf dem Dach Flammen sichtbar wurden. Um den Brand in der Abluftanlage sicher löschen zu können, musste das Mauerwerk im Gebäude an mehreren Stellen geöffnet werden. Gegen 23 Uhr war das Feuer beseitigt. Die beiden Passanten erlitten bei ihren Löschversuchen leichte Rauchgasvergiftungen, mussten aber nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden. Zur Brandbekämpfung in der Abluftanlage musste das Mauerwerk an mehreren Stellen geöffnet werden. © 7aktuell.de | Simon Adomat Am Inventar des Restaurants entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Die Höhe des Gebäudeschadens konnte noch nicht geschätzt werden. Die Feuerwehr Fellbach war mit einem Löschzug und 35 Einsatzkräften vor Ort.

Titelfoto: 7aktuell.de | Simon Adomat