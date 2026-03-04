Feuer-Drama in Stuttgart: Person kann nur noch tot geborgen werden

Stuttgart - Bei einem Wohnungsbrand in Stuttgart ist ein Mensch ums Leben gekommen.

Die Feuerwehr ist am Mittwochmorgen noch immer im Einsatz. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Wie die Feuerwehr mitteilte, konnte die Person nur noch tot aus der Wohnung geborgen werden.

Demnach brach am Morgen ein Feuer im Dachgeschoss einer Wohnung an der Zellerstraße aus.

Die Einsatzkräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort und konnten das Feuer schnell löschen.