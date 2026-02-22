Stuttgarter Wohnhaus brennt in der Nacht: War Zigarette schuld?
Stuttgart - Wohl eine unsachgemäß entsorgte Zigarette hat am frühen Sonntagmorgen für einen Feuerwehreinsatz in Stuttgart-Vaihingen gesorgt.
Gegen 4.15 Uhr brach auf einem Balkon im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Möhringer Landstraße ein Brand aus.
Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fingen Teile der Gebäudefassade sowie die Fensterläden Feuer.
Die alarmierte Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte die Flammen löschen, bevor sie auf das Innere des Gebäudes übergreifen konnten.
Derzeit deuten alle Hinweise darauf hin, dass ein weggeworfener Zigarettenstummel den Brand ausgelöst haben soll.
Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr beläuft sich der entstandene Sachschaden laut ersten Schätzungen auf rund 20.000 Euro. Verletzte gab es glücklicherweise nicht.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa