Feuerinferno in Karlsbad: Flammen schlagen aus Gebäude - Gasflaschen fachen Brand an

Karlsbad - Ein Großbrand hat am Samstagabend die Feuerwehr in Karlsbad beschäftigt.

Die ausgebaute Gartenhütte stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand. © Andreas Penschok / EinsatzReport24

Wie die Brandbekämpfer mitteilen, wurde die Leitstelle um kurz vor 18 Uhr in den Allmendweg im Ortsteil Auerbach alarmiert. Zeugen hatten gemeldet, dass eine gut ausgebaute Gartenhütte in Vollbrand stehen würde.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage: Neben dem Haus standen auch ein Wohnanhänger sowie ein Lastwagen in Flammen.

Ein Bewohner hatte das Gebäude zu diesem Zeitpunkt bereits selbstständig verlassen. Er wurde vom Rettungsdienst untersucht und betreut, blieb ersten Erkenntnissen zufolge aber unverletzt.

Die Brandbekämpfer leiteten umgehend umfangreiche Löschmaßnahmen ein. Weil sich die Wasserversorgung dabei jedoch als schwierig darstellte, mussten zunächst zwei Schlauchleitungen von der Hauptstraße zur Einsatzstelle verlegt werden.