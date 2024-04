18.04.2024 09:48 Feuerwehreinsatz am Bahnhof Zuffenhausen: Verspätungen möglich!

Feuerwehreinsatz am Bahnhof Zuffenhausen! Aufgrund eines Brandgeruchs in einer S-Bahn rückten am Donnerstagmorgen die Einsatzkräfte an.

Von Johanna Baumann

Zuffenhausen - Feuerwehreinsatz am Bahnhof Zuffenhausen! Aufgrund eines Brandgeruchs in einer S-Bahn rückten am Donnerstagmorgen die Einsatzkräfte an. Der betroffene Zug wurde geräumt. (Symbolbild) © Christoph Schmidt/dpa Wie die S-Bahn Stuttgart auf X mitteilte, seien die Linien S4, S5, S6 und S60 betroffen. Der Bahnhof Zuffenhausen war gegen 7 Uhr für den Zugverkehr gesperrt. Die Einsatzkräfte konnten im betroffenen Zug kein Feuer feststellen. Die S-Bahn wird nun vorsorglich in Plochingen technisch untersucht. Aufgrund des Feuerwehreinsatzes kann es auch weiterhin auf allen Linien zu Verspätungen kommen.

