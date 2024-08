25.08.2024 15:58 Flammeninferno in Kleingarten: Feuerwehr Stuttgart im Großeinsatz!

Eine Gartenhütte in der Kleingartenanlage im Stuttgarter Stadtteil Sommerrain stand in der Nacht auf Sonntag lichterloh in Flammen.

Von Johanna Baumann

Stuttgart - Eine Gartenhütte in der Kleingartenanlage im Stuttgarter Stadtteil Sommerrain stand in der Nacht auf Sonntag lichterloh in Flammen. Auf der Anlage brannte eine Fläche in der Größe von 20 mal 10 Metern. © Feuerwehr Stuttgart Gegen 3.42 Uhr wurde die Feuerwehr Stuttgart informiert. Kurz darauf rückten die Einsatzkräfte mit einem Großaufgebot zu der Kleingartenanlage im Nord-Osten der Stadt an. Die umfangreichen Löscharbeiten verliefen mit Erfolg. Nach rund einer Stunde konnten die Nachlöscharbeiten beginnen. Währenddessen wurden mehrere Gasflaschen gefunden, die jedoch keine Gefahr mehr darstellten. Aufgrund von Glutnestern dauerte der Einsatz noch bis in die Morgenstunden des Sonntags an. Die polizeiliche Suche nach der Brandursache läuft.

Titelfoto: Feuerwehr Stuttgart