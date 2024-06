Große Rauchwolke über Stuttgart: Lagerhalle abgebrannt, Warnung aufgehoben

Es komme jedoch weiterhin zu Geruchsbelästigung in der Umgebung, so die Einsatzkräfte weiter. Anwohner und Anwohnerinnen im Umkreis von 500 Metern sollen ihre Fenster und Türen geschlossen halten sowie die Klimaanlagen ausschalten.

Die Polizei bestätigte den Brand auf der Gottfried-Keller-Straße in Zuffenhausen am Donnerstagmorgen gegenüber TAG24. Bilder und Videos in sozialen Medien zeigen lodernde Flammen, die aus der Halle nach oben schlagen sowie eine riesige dunkle Rauchwolke. Die Rauchsäule war aus den umliegenden Orten weit sichtbar.

In diesem Umkreis war die Belastung durch den giftigen Rauch sehr hoch. © X/Feuerwehr Stuttgart

In einem Update auf X um 10.16 Uhr erklärten die Einsatzkräfte, dass aufgrund der starken Rauchentwicklung ein Hotel und eine Sammelunterkunft geräumt werden mussten. Ein weiteres Hotel wurde kontrolliert, konnte aber weiter in Betrieb bleiben.

Eine Drohne der Messspezialisten der Feuerwehr war in der Luft und führte Luftmessungen durch. "Eine Drohne der Feuerwehr fertigte Luftaufnahmen von der Einsatzstelle an, um die Löschmaßnahmen besser zu koordinieren", so die Einsatzkräfte in einer Mitteilung. "Die Drohne führte eine Wärmebildkamera mit und konnte somit verbleibende Brandstellen identifizieren."

Um 10.45 Uhr konnten alle Evakuierten wieder in die entsprechenden Gebäude zurück.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten gegen 11:30 Uhr wieder auf Ihre Feuerwachen ein. Insgesamt waren rund 70 Kameraden und Kameradinnen im Einsatz.