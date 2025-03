Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr in Stuttgart: Was ist denn da los?

Stuttgart - Polizei und Feuerwehr sind am Donnerstag im Großeinsatz! Allerdings nicht, weil es irgendwo in Stuttgart brennt. Die Einsatzkräfte rüsten sich für den Ernstfall und holen dafür jede Menge Technik aus der Garage.

In einer Gefahrenlage kann es auf Sekunden ankommen. Da muss jeder Handgriff der Einsatzkräfte sitzen. © Feuerwehr Stuttgart

Hubschrauber in der Luft, Spezialeinheiten in voller Montur: Von 9 Uhr bis maximal 16 Uhr geht es rund um den Steinbruch in Erkenbrechtsweiler südlich der Landeshauptstadt zur Sache.

Wie die Stuttgarter Feuerwehr mitteilte, führen dort die Spezialeinheit Höhenrettung (ARS) der Berufsfeuerwehr und die Polizeihubschrauberstaffel Baden-Württemberg ein gemeinsames Training durch.

Ziel der Übung sei es, "die Rettung von Menschen aus lebensbedrohlichen Situationen" zu erproben. Neben Man Power hierfür auch im Einsatz: eine spezielle Winde am Helikopter, um auch schwer zugängliche Einsatzorte aus der Luft zu erreichen.

Das Training in Erkenbrechtsweiler trage dazu bei, im Ernstfall sicher und effizient Hilfe aus der Luft leisten zu können. Angesichts einsturzgefährdeter Häuser und anderer zeitkritischer Faktoren könne es dabei "auf jede Minute ankommen".