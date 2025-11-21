Haus geht nach Explosionen in Flammen auf: Zwei teils schwer Verletzte

Stuttgart - Nach mehreren mutmaßlichen Explosionen ist in Stuttgart ein Haus in Flammen aufgegangen.

Die Feuerwehr rückte im Großaufgebot an. © Andreas Rosar / Fotoagentur Stuttgart

Das Gebäude habe beim Eintreffen der Feuerwehr in Vollbrand gestanden. Zwei Menschen seien vom Rettungsdienst behandelt und mindestens einer von ihnen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Zudem wurde laut Polizei eine Katze aus den Flammen gerettet. Was das Feuer auslöste, blieb vorerst unklar.

Nach Angaben der Feuerwehr waren beim Brand auch Explosionen zu hören. Das Feuer habe sich über mehrere Etagen ausgebreitet, es war am Morgen aber unter Kontrolle.

Eine Nachbarin hatte Knallgeräusche gehört und den Notruf gewählt. Außerdem berichtete sie, ihr Nachbar hätte oft in der Nacht gebastelt. Woran genau, blieb unklar.