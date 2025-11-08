Werkshalle geht in Flammen auf: Schaden auf 1,6 Millionen Euro geschätzt

Oberriexingen - In einer Werkshalle in Oberriexingen (Kreis Ludwigsburg) ist nach einem Feuer ein geschätzter Schaden von rund 1,6 Millionen Euro entstanden.

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen nicht verhindern. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Vermutlich wegen eines technischen Defekts geriet eine Laserschneidemaschine am Freitag in Brand, wie die Polizei mitteilte.

Das Feuer griff demnach auf weiteres Inventar und die Halle selbst über.

Die Löscharbeiten dauerten bis in die Abendstunden.