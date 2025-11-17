Gasaustritt in Stuttgarter Krankenhaus: Feuerwehr mit Schutzanzügen im Einsatz

Eine Gasausströmung bei einer Kühlanlage eines Krankenhauses in Stuttgart sorgt derzeit für einen Großeinsatz.

Von Johanna Baumann

Stuttgart - Ausströmendes Gas aus der Kühlanlage eines Krankenhauses in Stuttgart sorgt derzeit für einen Großeinsatz.

Die Einsatzkräfte sicherten den Bereich ab.  © Andreas Rosar / Fotoagentur Stuttgart

Zwei Mitarbeitende wurden leicht verletzt und in die Notaufnahme gebracht. "Der Klinikbereich ist vom Einsatz nicht betroffen", teilte die Feuerwehr Stuttgart auf Twitter mit.

Der Bereich um das Krankenhaus im Stadtteil Bad Cannstatt wurde abgesperrt.

Es handele sich um den Austritt von Kältemittel.

Die Feuerwehr versicherte jedoch: "Außerhalb der Absperrung besteht keine Gefahr."

Die Feuerwehrleute sind in Schutzanzügen im Einsatz. Zudem finden aktuell umfangreiche Belüftungsmaßnahmen durch die Kameraden statt.

