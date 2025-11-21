Haus in Stuttgart brennt lichterloh: Zwei Verletzte
Von Markus Brachat
Stuttgart - Ein Haus in Stuttgart ist am Freitagmorgen in Flammen aufgegangen. Die Nachlöscharbeiten laufen.
Das Gebäude habe beim Eintreffen der Feuerwehr in Vollbrand gestanden, sagte ein Polizeisprecher.
Nach ersten Erkenntnissen gab es zwei Verletzte. Mindestens ein Mensch sei wegen Atemreizungen in ein Krankenhaus gebracht worden.
Die Feuerwehr hatte den Brand in dem Zweifamilienhaus am Morgen unter Kontrolle.
Es fanden Nachlöscharbeiten statt. Was das Feuer auslöste, blieb vorerst unklar. Auch der Schaden war bisher nicht bekannt.
Titelfoto: Bildmontage: Andreas Rosar / Fotoagentur Stuttgart