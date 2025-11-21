Haus in Stuttgart brennt lichterloh: Zwei Verletzte

Die Feuerwehr Stuttgart bringt einen Hausbrand am Morgen unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten laufen.

Von Markus Brachat

Stuttgart - Ein Haus in Stuttgart ist am Freitagmorgen in Flammen aufgegangen. Die Nachlöscharbeiten laufen.

Die Feuerwehr rückte im Großaufgebot an.
Die Feuerwehr rückte im Großaufgebot an.  © Andreas Rosar / Fotoagentur Stuttgart

Das Gebäude habe beim Eintreffen der Feuerwehr in Vollbrand gestanden, sagte ein Polizeisprecher.

Nach ersten Erkenntnissen gab es zwei Verletzte. Mindestens ein Mensch sei wegen Atemreizungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Feuerwehr hatte den Brand in dem Zweifamilienhaus am Morgen unter Kontrolle.

Das Wohnhaus wurde stark in Mitleidenschaft gezogen.
Das Wohnhaus wurde stark in Mitleidenschaft gezogen.  © Andreas Rosar / Fotoagentur Stuttgart

Es fanden Nachlöscharbeiten statt. Was das Feuer auslöste, blieb vorerst unklar. Auch der Schaden war bisher nicht bekannt.

