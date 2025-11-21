Haus in Stuttgart brennt lichterloh: Zwei Verletzte

Stuttgart - Ein Haus in Stuttgart ist am Freitagmorgen in Flammen aufgegangen. Die Nachlöscharbeiten laufen.

Die Feuerwehr rückte im Großaufgebot an. © Andreas Rosar / Fotoagentur Stuttgart

Das Gebäude habe beim Eintreffen der Feuerwehr in Vollbrand gestanden, sagte ein Polizeisprecher.

Nach ersten Erkenntnissen gab es zwei Verletzte. Mindestens ein Mensch sei wegen Atemreizungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Feuerwehr hatte den Brand in dem Zweifamilienhaus am Morgen unter Kontrolle.