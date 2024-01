17.01.2024 15:55 2.024 Trümmer überall! Heftige Explosion zerreißt Wohngebäude

In einem Wohngebäude in Stuttgart ist es am heutigen Mittwochnachmittag zu einer Explosion gekommen.

Von Simon Schwenk

Stuttgart - In einem Wohngebäude in Stuttgart ist es am heutigen Mittwochnachmittag zu einer Explosion gekommen. Eine Detonation hat in Stuttgart-Vaihingen einen größeren Feuerwehreinsatz zur Folge. © 7aktuell Wegen einer Explosion in der Katzenbachstraße in Stuttgart-Vaihingen gingen gegen 14 Uhr mehrere Notrufe bei der Feuerwehr ein.

Laut Polizeiangaben war beim Eintreffen der Retter eine Gebäudewand vollständig eingestürzt. Trümmerteile waren auf der Straße verteilt. Eine Bewohnerin konnte sich selbstständig aus dem Gebäude retten. Sie wird aktuell vom Rettungsdienst behandelt. Gegenwärtig ist die Feuerwehr noch auf der Suche nach einem Hund, der sich zum Zeitpunkt der Explosion in besagtem Gebäude aufgehalten haben soll. Die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr laufen. Es kommt zur Verkehrsbehinderung im Bereich der Katzenbachstraße. Die Wucht der Explosion hat für eine gewaltige Zerstörung an dem Gebäude gesorgt. © 7aktuell Auch eine Drohne der Feuerwehr kommt aktuell zum Einsatz. Die Feuerwehr Stuttgart ist mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort im Einsatz.

Titelfoto: 7aktuell