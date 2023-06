Hohe Flammen dringen aus Dachstuhl in Stuttgart: Ein Verletzter

Stuttgart - Offene Flammen in einem Wohnhaus in Stuttgart !

Die Feuerwehr Stuttgart war im Großeinsatz vor Ort. © 7aktuell.de / Andreas Werner

Wie die Feuerwehr am Montag mitteilte, wurden die Einsatzkräfte am späten Sonntagabend gegen 22.15 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus im Osten der Stadt gerufen. Beim Eintreffen der Feuerwehr drangen bereits sichtbare Flammen aus den Fenstern der Dachgeschosswohnung in der Sickstrasse.

Um das Ausmaß des Feuers zu ermitteln, betraten mehrere Feuerwehrleute mit Atemschutzmasken das Gebäude. Die darunter liegende Wohnung einer pflegebedürftigen Person musste demnach nicht geräumt werden.



Der leicht verletzte Bewohner der betroffenen Wohnung konnte sich selbstständig retten. Er kam in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Weitere Personen wurden laut aktuellem Stand nicht verletzt.

Ein Übergreifen auf das umliegende Dach konnte durch den schnellen Löscheinsatz verhindert werden.