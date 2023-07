Hotelgast wird durch Rauch geweckt - dann steht seine Matratze in Vollbrand!

Pforzheim - Feuerwehr -Großeinsatz in Pforzheim!

Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. © Waldemar Gress / EinsatzReport24

Am frühen Samstagmorgen rückte die Feuerwehr Pforzheim zu einem Hotel in der Zerrennerstraße aus. Laut Polizei war ein 58 Jahre alter Hotelgast gegen 4.54 Uhr durch starken Rauchgeruch aufgewacht. Kurz darauf bemerkte er, dass seine Bettmatratze in Brand stand.

Das eigenständige Löschen des Feuers gelang ihm nicht. Folglich verfrachtete er die brennende Matratze auf den Balkon seines Zimmers im vierten Stock.

Der 58-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Er wurde wegen Rauchgasvergiftung sowie leichten Brandverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Verletzte gab es nicht.

Wie es zu dem Brand kam, sollen die laufenden Ermittlungen ans Licht bringen.