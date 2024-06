10.06.2024 09:02 In Stuttgarter Pizzeria bricht Feuer aus: Bewohner retten sich aus Wohnhaus!

Großaufgebot der Feuerwehr in Stuttgart-Möhrigen! In einer Pizzeria brach am frühen Montagmorgen ein Feuer aus. Auch Bewohner waren betroffen.

Von Johanna Baumann

Stuttgart - Im Stadtteil Möhringen rückte die Feuerwehr Stuttgart am frühen Montagmorgen zum Großeinsatz aus. Die Feuerwehr war im Großaufgebot vor Ort. © 7aktuell.de | Alexander Hald In der Pizzeria Tra-Noi in der Vaihinger Straße war ein Feuer ausgebrochen! Die Einsatzkräfte seien gegen 4.47 Uhr mittels Europanotruf verständigt worden, wie die Polizei mitteilte. Demnach sollten sich Personen im Gebäude befinden. Die Bewohner des Wohnhauses konnten sich jedoch rechtzeitig ins Freie retten. Laut aktuellem Stand wurde niemand verletzt. Der Brand konnte am Morgen gelöscht werden. © 7aktuell.de | Alexander Hald Nachdem einige Messungen durchgeführt und die Wohnungen durchlüftet wurden, konnte der Brandeinsatz beendet werden. Nun soll die Ursache des Feuers ermittelt werden.

Titelfoto: 7aktuell.de | Alexander Hald