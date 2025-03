21.03.2025 16:20 In Stuttgarter Waldgebiet bricht Feuer aus: Polizei ermittelt

In einem Waldgebiet in Stuttgart-Rohr ist am Freitagmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte im Großeinsatz an.

Von Johanna Baumann

Stuttgart - In einem Waldgebiet in Stuttgart ist am Freitagmittag ein Feuer ausgebrochen. Der Brand konnte gelöscht werden. © Bildmontage: FW Stuttgart Gegen 11.50 Uhr stellten Spaziergänger im Bereich Musberger Straße in Stuttgart-Rohr Brandgeruch wahr, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Feuer breitete sich schnell aus. Kurz darauf rückten die Einsatzkräfte im Großeinsatz an. Sie wendeten den sogenannten "Zangenangriff" von beiden Seiten an. Die Feuerwehr bekam den Brand gegen 13 Uhr in den Griff. Im Anschluss wurden Glutnester kontrolliert. Die Polizei Stuttgart hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Bildmontage: FW Stuttgart