Löschversuche der Bewohner scheitern: Feuerwehr Stuttgart übernimmt

Feuerwehr im Großaufgebot: Zwei Menschen wurden bei einem Wohnungsbrand in Stuttgart-Mitte verletzt.

Von Johanna Baumann

Stuttgart - Feuerwehr im Großeinsatz: Zwei Menschen wurden bei einem Wohnungsbrand am späten Freitagabend in Stuttgart-Mitte verletzt.

Trotz des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte wurden zwei Personen verletzt.
Trotz des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte wurden zwei Personen verletzt.  © 7aktuell.de | Simon Adomat

Die Feuerwehr Stuttgart rückte gegen 22.25 Uhr in die Heusteigstraße aus. Dort bestätigte sich die Meldung über einen Zimmerbrand im Dachgeschoss eines Gebäudes.

Sofort drang ein Atemschutztrupp in das betroffene Zimmer ein und brachte das Feuer zügig unter Kontrolle.

Wie die Feuerwehr mitteilte, hatten Bewohner des Hauses bereits vor Eintreffen der Rettungskräfte versucht, die Flammen selbst zu bekämpfen, jedoch ohne Erfolg.

Stuttgart: Gasaustritt in Stuttgarter Krankenhaus: Feuerwehr mit Schutzanzügen im Einsatz
Stuttgart Feuerwehreinsatz Gasaustritt in Stuttgarter Krankenhaus: Feuerwehr mit Schutzanzügen im Einsatz

Die beiden verletzten Personen wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Brandzimmer ist nach dem Vorfall nicht mehr bewohnbar.

Insgesamt waren rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr Stuttgart vor Ort. Der Einsatz konnte gegen 1 Uhr beendet werden.

Informationen zum entstandenen Sachschaden sowie der Brandursache liegen aktuell nicht vor.

Titelfoto: 7aktuell.de | Simon Adomat

Mehr zum Thema Stuttgart Feuerwehreinsatz: