Löschversuche der Bewohner scheitern: Feuerwehr Stuttgart übernimmt
Stuttgart - Feuerwehr im Großeinsatz: Zwei Menschen wurden bei einem Wohnungsbrand am späten Freitagabend in Stuttgart-Mitte verletzt.
Die Feuerwehr Stuttgart rückte gegen 22.25 Uhr in die Heusteigstraße aus. Dort bestätigte sich die Meldung über einen Zimmerbrand im Dachgeschoss eines Gebäudes.
Sofort drang ein Atemschutztrupp in das betroffene Zimmer ein und brachte das Feuer zügig unter Kontrolle.
Wie die Feuerwehr mitteilte, hatten Bewohner des Hauses bereits vor Eintreffen der Rettungskräfte versucht, die Flammen selbst zu bekämpfen, jedoch ohne Erfolg.
Die beiden verletzten Personen wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Brandzimmer ist nach dem Vorfall nicht mehr bewohnbar.
Insgesamt waren rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr Stuttgart vor Ort. Der Einsatz konnte gegen 1 Uhr beendet werden.
Informationen zum entstandenen Sachschaden sowie der Brandursache liegen aktuell nicht vor.
Titelfoto: 7aktuell.de | Simon Adomat