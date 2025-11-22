Löschversuche der Bewohner scheitern: Feuerwehr Stuttgart übernimmt

Stuttgart - Feuerwehr im Großeinsatz: Zwei Menschen wurden bei einem Wohnungsbrand am späten Freitagabend in Stuttgart -Mitte verletzt.

Trotz des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte wurden zwei Personen verletzt. © 7aktuell.de | Simon Adomat

Die Feuerwehr Stuttgart rückte gegen 22.25 Uhr in die Heusteigstraße aus. Dort bestätigte sich die Meldung über einen Zimmerbrand im Dachgeschoss eines Gebäudes.

Sofort drang ein Atemschutztrupp in das betroffene Zimmer ein und brachte das Feuer zügig unter Kontrolle.

Wie die Feuerwehr mitteilte, hatten Bewohner des Hauses bereits vor Eintreffen der Rettungskräfte versucht, die Flammen selbst zu bekämpfen, jedoch ohne Erfolg.

Die beiden verletzten Personen wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Brandzimmer ist nach dem Vorfall nicht mehr bewohnbar.