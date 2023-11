09.11.2023 15:01 Mann versucht Wohnungsbrand selbst zu löschen - doch verletzt sich schwer!

Die Feuerwehr eilte am Donnerstagmorgen in die Grünenbergstraße in Lenningen (Landkreis Esslingen).

Von Johanna Baumann

Lenningen - Die Feuerwehr eilte am frühen Donnerstagmorgen nach Lenningen (Landkreis Esslingen). Die Feuerwehr war mit neun Fahrzeugen und 50 Feuerwehrleuten im Großeinsatz vor Ort. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa Beim Eintreffen der Einsatzkräfte gegen 0.45 Uhr stand die Erdgeschoss-Wohnung in der Grünenbergstraße bereits in Vollbrand. Zuvor soll der Bewohner des ehemaligen Bauernhauses versucht haben, das Feuer selbst in den Griff zu bekommen. Nach misslungenen Löschversuchen konnte sich dieser glücklicherweise noch rechtzeitig aus der Wohnung retten. Der Mann erlitt allerdings schwere Verletzungen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Stuttgart Feuerwehreinsatz Stuttgarter Feuerwehr schlägt Alarm: Mercedes-Bürogebäude in Brand! Neben der ausgebrannten Erdgeschoss-Wohnung wurden auch das obere Stockwerk sowie der Dachstuhl stark in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurde von der Polizei Lenningen übernommen.

Titelfoto: Lino Mirgeler/dpa