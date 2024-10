01.10.2024 11:38 Mehrere Verletzte bei Wohnhaus-Brand in Ludwigsburg: Immenser Schaden

In der Nacht auf Dienstag geriet ein Wohnhaus in Ludwigsburg in Brand. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Von Johanna Baumann

Ludwigsburg - In der Nacht auf Dienstag geriet ein Wohnhaus in Ludwigsburg in Brand. Es entstand ein hoher Sachschaden. Die Feuerwehr musste eine Drehleiter einsetzen. © KS-Images.de/Andreas Rometsch Die Feuerwehr wurde gegen 0.25 Uhr verständigt. Zu diesem Zeitpunkt traten bereits Flammen sowie Rauch aus dem Keller des Mehrfamilienhauses in der Mainhardter Straße aus. Die Einsatzkräfte retteten drei Personen per Drehleiter aus dem Haus. Laut Polizei konnten sich alle anderen Bewohner selbstständig ins Freie retten. Insgesamt wurden 14 Bewohner vor Ort behandelt. Drei leicht verletzte Personen kamen in eine Klinik. Stuttgart Feuerwehreinsatz Feuer in der Stuttgarter Innenstadt: Person über Leiter gerettet Auch angrenzende Häuser wurden während des Brandeinsatzes evakuiert, konnten später allerdings wieder freigegeben werden. Das betroffene Wohnhaus ist unbewohnbar. Der Sachschaden wird aktuell auf 100.000 Euro geschätzt. Die Suche nach der Brandursache läuft. Ersten Einschätzungen zufolge könnte ein Sicherungskasten im Keller Schuld gewesen sein.

