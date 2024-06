04.06.2024 10:33 Nächtliche Flammen in Stuttgart: Was brennt hier in voller Ausdehnung?

In der Schubartstraße in Stuttgart stand in der Nacht zu Dienstag ein Müllcontainer in Flammen.

Von Martin Gaitzsch

Stuttgart - Zu einem Einsatz in der Schubartstraße wurden die Kameraden am frühen Dienstagmorgen gegen 3.40 Uhr gerufen. Ein Müllcontainer stand in Flammen. Mit einem Löschrohr konnte das Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindert werden. © Feuerwehr Stuttgart Die Tonne befand sich zwischen zwei Gebäuden, sodass das Feuer drohte, auf die Häuser überzugreifen. Zum Glück konnten die Feuerwehrleute diese Gefahr durch den Einsatz eines Löschrohrs verhindern. Wenig später entdeckten die Kräfte einen weiteren brennenden Müllcontainer - 20 Meter entfernt - in der Neckarstraße. Auch dieser Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Ermittlungen zur Ursache des Feuers in Stuttgart-Mitte laufen.

Titelfoto: Feuerwehr Stuttgart