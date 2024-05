03.05.2024 11:03 Taube steckt in misslicher Lage: Feuerwehr Stuttgart kommt zur Rettung!

Eine Taube steckte am Mittwoch wortwörtlich in einer misslichen Lage. Die Feuerwehr Stuttgart rückte an!

Von Johanna Baumann

Stuttgart - Eine Taube steckte am Mittwoch wortwörtlich in einer misslichen Lage. Die Feuerwehr Stuttgart rückte in den Stadtteil Münster aus. Die Einsatzkräfte gaben alles, um das Tier zu befreien. © Bildmontage: Feuerwehr Stuttgart Wie die Feuerwehr am Donnerstagnachmittag mitteilte, wurde die Taube gegen 14.30 Uhr in der Mainstraße entdeckt. Das Tier steckte in einem Regenrohr und konnte sich nicht mehr selbstständig befreien. Um den Vogel zu retten, wurden Teile des Rohrs aufgeschnitten. Nach rund 45 Minuten war es geschafft. Endlich frei: Die Taube erholte sich einige Minuten auf einer Wiese. © Feuerwehr Stuttgart Nach der aufregenden Rettungsaktion flog die unverletzte Stadttaube davon.

