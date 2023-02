Vollbrand eines Wohnhauses: Dreiköpfige Familie rettet sich ins Freie!

Vaihingen - Beim Brand eines Einfamilienhauses am Sonntagmittag entstand ein Sachschaden von rund 100.000 Euro.

Der Brand konnte gegen 12 Uhr gelöscht werden. © 7aktuell.de / Kevin Lermer

Gegen 10.45 Uhr entfachte das Feuer in der Küche des Hauses in der Vaihinger Altstadt. Laut Polizeiangaben versuchte ein 37 Jahre alter Bewohner, die Flammen zu löschen, was ihm allerdings nicht gelang.

In der Folge alarmierte er die Einsatzkräfte der Feuerwehr. Da sich die dreiköpfige Familie rechtzeitig ins Freie retten konnte, wurde niemand verletzt.

Das Gebäude sei aktuell nicht bewohnbar, wie die Polizei am Sonntagnachmittag mitteilte. Es entstand ein Sachschaden von 100.000 Euro.

Laut aktuellen Erkenntnissen entzündete sich heißes Öl, das sich in einem Topf befand.