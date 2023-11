05.11.2023 13:14 Vollbrand in Dachwohnung in Stuttgart: Zwei Personen im Krankenhaus

Am Sonntagmorgen rückte die Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart-Süd an.

Von Johanna Baumann

Stuttgart - Am Sonntagvormittag rückte die Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart-Süd an. Die Einsatzkräfte waren mit zwei Drehleitern im Einsatz. © Feuerwehr Stuttgart Gegen 10 Uhr wurde den Einsatzkräften eine starke Rauchentwicklung sowie Flammen aus einer Maisonette-Wohnung im Dachgeschoss in der Straße "Im unteren Kienle" gemeldet. Zwei teils schwer verletzte Personen wurden ärztlich versorgt sowie in umliegende Krankenhäuser gebracht. Weitere Personen kamen laut Feuerwehr nicht zu Schaden. Aufgrund schwieriger Bedingungen kamen Spezialfahrzeuge der Feuerwehr zum Einsatz. Dieser gelang es jedoch trotzdem, den Brand zügig zu löschen. Die Nachlöscharbeiten hielten bis 11.45 Uhr an. Die ausgebrannte Wohnung ist nun nicht mehr bewohnbar.

Titelfoto: Bildmontage: Feuerwehr Stuttgart