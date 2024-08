01.08.2024 10:45 Wohnhaus brennt lichterloh: Feuerwehr Stuttgart im Großeinsatz!

Wohnhaus in Feuerbach in Flammen! Zu einem großen Feuerwehreinsatz ist es am frühen Donnerstagmorgen in Stuttgart gekommen.

Von Johanna Baumann

Stuttgart - Zu einem großen Feuerwehreinsatz ist es am frühen Donnerstagmorgen im Stuttgarter Stadtteil Feuerbach gekommen.

Zwei Wohnungen des Wohnhauses gelten nun als unbewohnbar. © 7aktuell.de | Alexander Hald Gegen 5 Uhr rückte die Feuerwehr Stuttgart in die Leobener Straße aus. In der Garage eines Wohnhauses geriet erst ein Auto und schließlich zwei weitere Wagen in Brand. Danach griff das Feuer auf das Gebäude über. Die Einsatzkräfte suchten das Wohnhaus nach Bewohnern ab. Eine vorerst vermisste Person, konnte letztlich gefunden werden, wie die Feuerwehr mitteilte. Alle anderen Bewohner konnten sich selbstständig ins Freie retten. Stuttgart Feuerwehreinsatz Burschenschaft in Stuttgart in Flammen: Sechsstelliger Schaden! Eine Person erlitt einen Schwächeanfall. Weitere Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr Stuttgart war mit insgesamt 59 Kräften im Einsatz. © 7aktuell.de | Alexander Hald Das Feuer griff auf mehrere Wohnungen über, auch ein Nachbargebäude wurde beschädigt. Der Sachschaden konnte noch nicht bestimmt werden, dürfte sich jedoch im Millionenbereich befinden.



Titelfoto: 7aktuell.de | Alexander Hald