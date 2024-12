Heikler Wohnungsbrand in Stuttgart: Rauch drohte Fluchtweg abzuschneiden

In Stuttgart-Feuerbach stand eine Küche in Vollbrand. © Feuerwehr Stuttgart

Das Feuer war am gestrigen Samstagnachmittag gegen 17.45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Dornbirner Straße ausgebrochen.

Laut Polizeiangaben bestand zunächst die Annahme, dass sich noch mehrere Personen, darunter auch zwei Kinder, in der Brandwohnung befinden würden.

Die ersten Einsatzkräfte waren bereits von mehreren Bewohnern auf der Straße empfangen worden. Von außen war eine mäßige Rauchentwicklung zu erkennen.

An der geöffneten Wohnungstür im ersten Obergeschoss wurde ein Bewohner der in Brand geratenen Wohnung angetroffen. Die Küche stand bereits in Vollbrand. Der Rauch breitete sich derweil im Treppenraum des Mehrfamilienhauses aus und drohte den darüber liegenden Bewohnern den Fluchtweg abzuschneiden.