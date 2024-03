Grundschulkinder aufgepasst: Aktionswoche in Stuttgart beginnt!

Stuttgart - Für alle Grundschulkinder in Stuttgart beginnen am Montag die Aktionswochen "Sicher zu Fuß zur Schule"! Hierbei werden die Kinder explizit dazu aufgefordert, ihren Schulweg zu Fuß zurückzulegen.

Die erste Woche startet am 18. März und endet am 22. März. Die zweite Runde der Aktion findet am 15. April bis zum 19. April statt.

Die Aktion kommt auch einem guten Zweck zugute. Die teilnehmenden Schüler erhalten für jeden Tag sogenannte Belohnungspunkte. Diese fließen in eine Spendenkasse. In diesem Jahr geht der Erlös an die Koalabären in der Wilhelma.

"Aero", "Navy", "Scarborough" und "Auburn" werden sich freuen!