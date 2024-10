Halbzeit auf dem Cannstatter Wasen: So viele Besucher wurden gezählt!

Zahlreiche Gäste tummelten sich in den vergangenen Tagen auf den Cannstatter Wasen. © Christoph Schmidt/dpa

"Bislang sind wir sehr zufrieden, obwohl das Wetter nicht immer mitgespielt hat", so Andreas Kroll, Geschäftsführer der in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft. Demnach kamen schon über zwei Millionen Besucherinnen und Besucher.

Das Fest sei auch an Tagen gut besucht gewesen, an denen das Wetter nicht so schön gewesen sei, so Kroll.



Bis zum 13. Oktober wird auf dem Festgelände am Neckar-Ufer noch gefeiert, geschunkelt, gesungen und getrunken. Rund 300 Schausteller, Wirte und Marktkaufleute hoffen auf gute Geschäfte. Das Volksfest im Stuttgarter Stadtteil Bad Cannstatt ist - nach dem Münchner Oktoberfest - das zweitgrößte der Welt.

Erwartet werden beim 177. Cannstatter Volksfest mehr als vier Millionen Besucher. Ob es mehr werden oder weniger, hängt auch stark vom Wetter ab. Im vergangenen Jahr waren offiziell 4,3 Millionen Menschen gezählt worden.