Hier müsst Ihr lange warten: Autobahn bei Stuttgart am Wochenende voll gesperrt

Die A81 ist eine wichtige Nord-Süd-Strecke. Seit 2021 finden immer wieder Bauarbeiten statt. (Symbolbild) © Jonas Walzberg/dpa

Wegen Bauarbeiten wird die wichtige Nord-Süd-Verbindung von Freitagabend (9. Mai) bis Montagmorgen (12. Mai) voll gesperrt, wie die Projektmanagementgesellschaft Deges im Vorfeld mitteilte. Zwischen den Anschlussstellen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb müssen Autofahrer in beiden Fahrtrichtungen auf eine Umleitungsstrecke ausweichen.

Diese führt durch die Sindelfinger Innenstadt und dürfte relativ schnell überlastet sein. Auch bei früheren Autobahnsperrungen im Zuge des sechsspurigen Ausbaus der A81 waren Umleitungsstrecken durch Sindelfingen und Böblingen schnell verstopft.

Die Sperrung dauert nach Angaben der Deges (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau Gesellschaft), die die Bauarbeiten plant und koordiniert, von Freitag, 22 Uhr, bis Montagmorgen, 5 Uhr.

In diesem Zeitraum soll der Verkehr in einem Abschnitt auf eine neue Fahrbahn verlegt werden, zudem soll die Anschlussstelle Böblingen-Ost in Fahrtrichtung Süden in Betrieb genommen werden.