Polizist im Dienst verunfallt: Gedenkstelle in Stuttgart enthüllt

Stuttgart - Ein Jahr nach dem tragischen Motorradunfall , bei dem ein Polizist ums Leben kam, wurde eine Gedenkstätte in Stuttgart fertiggestellt.

Unter anderem waren Polizeipräsidentin Stefanie Hinz (53) und Innenminister Thomas Strobl (65, CDU) vor Ort. © Andreas Rosar / Fotoagentur Stuttgart

Am Dienstag fand die Enthüllung des Gedenksteins am Albplatz in Stuttgart statt. Die Veranstaltung begann um 11.18 Uhr, dem exakten Zeitpunkt des Unfalls vor einem Jahr.

"Thomas Hohn war Polizist aus Überzeugung und Leidenschaft - einer, der voranging und an dem sich andere Kolleginnen und Kollegen ausrichten konnten", begann Innenminister Thomas Strobl (65, CDU) seine Rede.

Die Polizei Baden-Württemberg stehe für ein gemeinsames Trauern. "Wir erinnern uns gemeinsam an Tom Hohn", machte Strobl klar.

Auch Polizeipräsident Markus Eisenbraun betonte: "Tom war für viele von uns eine Inspiration - einer, der mit Fachwissen, Herz und Haltung überzeugt hat. Diese Stele ist ein stilles Andenken an ein - von nun an - stilles Vorbild."

Thomas Hohn war am 24. Juni 2024 während der Eskorte des ungarischen Ministerpräsidenten verunfallt. Er verstarb an den Folgen seiner schweren Verletzungen.