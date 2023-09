15.09.2023 07:41 In Stuttgart wird's magisch: Brandneue "Just an Illusion"-Show startet

Im Friedrichsbau in Stuttgart wird jetzt gezaubert! Denn ab Freitag startet hier die neue Show "Just an Illusion".

Von Johanna Baumann

Stuttgart - Im Friedrichsbau in Stuttgart wird jetzt gezaubert! Denn ab Freitag startet hier die neue Show "Just an Illusion". Für "Just an Illusion" wurde ein internationales Ensemble zusammengestellt. © Andreas Rosar/ Fotoagentur Stuttgart Die Zuschauer können eine spektakuläre Darstellung rund um das Thema Magie und Zauberei erwarten. Hierfür wurden erfahrene Künstler des Gebietes in den Friedrichsbau eingeladen, um ihr faszinierendes Können auf die Bühne zu bringen. Ein Highlight der Veranstaltung ist der Entertainer und Zauberkünstler Julius Frack (48). Mittlerweile kann der mehrfach ausgezeichnete Künstler auf beeindruckende Auftritte vor Präsidenten und Fürstenhäusern zurückblicken. In bereits über 30 Ländern konnte der gebürtige Baden-Württemberger seine packenden Inszenierungen aufführen. Die energiegeladene Frauen-Gruppe "The Magic Pearls", das Künstler-Duo Craig und Elizabeth, die "Rock Sisters" sowie der Zauberer Gabriele Testav werden dafür sorgen, dass die Besucher nicht mehr aus dem Staunen herauskommen. Nach der Premiere am Freitag läuft die spektakuläre Show von Donnerstag bis Samstag um 20 Uhr sowie am Sonntag um 18 Uhr und dauert rund zweieinhalb Stunden. Vor der Vorstellung sowie in der 20-minütigen Pause können Speisen und Getränke können erworben werden. Der internationale Künstler Julius Frack (48) ist als Stefan Zucht in Sindelfingen geboren. © Andreas Rosar/ Fotoagentur Stuttgart Die Gruppe "The Magic Pearls" präsentiert aufregende Großillusionen. Sie stehen für magische Kraft, Eleganz und Sinnlichkeit. © Andreas Rosar/ Fotoagentur Stuttgart Ihr wollt die magischen Momente und Illusionen live erleben? Sowohl für die große Premiere am Freitag als auch für die folgenden Auftritte sind noch Tickets verfügbar.



Titelfoto: Andreas Rosar/ Fotoagentur Stuttgart