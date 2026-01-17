Kontrollen in Eigenregie: Das ändert sich am Flughafen Stuttgart

Stuttgart - Fluggäste in Stuttgart können laut Flughafen-Chef Ulrich Heppe künftig auf schnellere Sicherheitskontrollen hoffen.

Am Flughafen Stuttgart steht eine größere Veränderung bevor. © Christoph Schmidt/dpa

Denn in diesem Jahr stehe eine Änderung an. Künftig werde der Flughafen selbst einen Dienstleister für die Kontrollen beauftragen und steuern, sagte Heppe der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart.

Bislang sei das die Aufgabe der Bundespolizei gewesen. Nun habe der Flughafen aber im Dezember vergangenen Jahres mit dem Bundesinnenministerium einen Vertrag abgeschlossen, um diese Aufgabe selbst zu übernehmen.

In Frankfurt, Berlin und Köln hätten die Flughäfen bereits die Verantwortung für die Kontrollen.

Er hoffe, dass der Flughafen seine operative Erfahrung einbringen könne, um den Prozess für die Passagiere effizienter und angenehmer zu gestalten und kürzere Wartezeiten zu erreichen, sagte Heppe.