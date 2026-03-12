Olivia von Platen beim Frauenarzt: "Mein Herz rast"
Stuttgart - Olivia von Platen (29) erwartet mit ihrem Ehemann - dem ehemaligen Porsche-Vorstandsmitglied und Vertriebschef Detlev von Platen (61) - ihr drittes Kind. Ihre Follower nimmt sie mit auf ihre Schwangerschafts-Reise.
Die Influencerin komme gerade vom Frauenarzt. Sie stehe der Schwangerschaft eigentlich positiv gegenüber, doch die Angst bleibt trotzdem. "Mein Herz rast", beschreibt sie die letzte halbe Stunde vor dem Arzttermin.
Die Mutter von zwei Töchtern hatte vor wenigen Monaten eine Fehlgeburt in der neunten Woche.
Aktuell ist Olivia von Platen wieder schwanger - in der zehnten Woche.
In der vorigen Woche hatte die Stuttgarterin nicht mehr so sehr Angst vor einer Fehlgeburt wie in den zwei Wochen zuvor.
Sie sei echt "extrem erleichtert", beschreibt Olivia den Moment, als sie beim Ultraschall sieht, dass mit dem Baby alles in Ordnung ist. "Das Baby ist sogar ein bisschen größer als normalerweise in der zehnten Woche", berichtet sie.
Die Influencerin habe Blut abnehmen lassen, um einen Pränataltest (NIPT) durchzuführen. Der Test analysiert die kindliche DNA im Blut der Mutter, um Hinweise auf Chromosomenanomalien wie Trisomie 21, 18 und 13 auszuschließen.
Olivia von Platen: "Ein großes Wunder, dass es überhaupt funktioniert"
"Ab jetzt gehe ich auch nur noch alle drei oder auch vier Wochen, Ich war jetzt 8., 9. und 10. wöchentlich, weil es meine größten Angst-Wochen waren", erklärt die Influencerin.
Nun will sie darauf vertrauen, dass das Baby in ihrem Bauch gut heranwächst. Als sie sich die Ultraschallbilder ansieht, überkommen sie die Emotionen.
"Wenn man sich überlegt, was auf physiologischer Ebene passiert, vom Eisprung zur Befruchtung, dass sich das viermal, achtmal teilt. Das ist so abgefahren, ein großes Wunder, dass es überhaupt funktioniert."
Früher, als sie noch nicht schwanger werden wollte, hatte sie Sorge, wenn man einmal nicht verhütet, sofort schwanger zu sein. "Es ist so crazy, dass es funktioniert", schwärmt Olivia in ihre Kamera.
Die Familie freut sich auf den Familienzuwachs - allerdings muss sie sich noch einige Monate gedulden, bis sie das Baby in ihren Armen halten kann, denn der Geburtstermin ist im Oktober.
Titelfoto: Screenshot: instagram.com/olivia_von_platen