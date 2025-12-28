Lichtkunst statt Lärm: Stuttgarts erste große Drohnen-Show erobert den Silvesterhimmel
Stuttgart - Kein Feuerwerk: Der Silvesterhimmel im Stuttgarter Stadtteil Möhringen wird in diesem Jahr auf andere, innovative Art erstrahlen.
Die große Silvesterparty im SI-Centrum setzt auf eine spektakuläre Drohnen-Musikshow. Dafür steigen Punkt Mitternacht insgesamt 150 Drohnen auf, um synchron zu den Beats eine Choreografie in den Nachthimmel zu zeichnen.
Das Experiment soll zeigen, dass Tradition nicht laut und schmutzig sein muss, um zu beeindrucken.
Neben der unvergesslichen Drohnen-Show erwartet die Gäste auch eine Partymeile mit vier Floors. "Genießen Sie Partystimmung, Entertainment und unvergessliche Momente zum Start ins neue Jahr", verspricht der Veranstalter.
Die Tickets zur Silvester-Party im SI-Centrum gibt es online im Vorverkauf. Ein reguläres Ticket inklusive Drei-Gänge-Menü kostet 134 Euro pro Person, ein Partyticket bekommt Ihr für 46 Euro.
Titelfoto: Jason Tschepljakow/dpa