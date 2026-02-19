"WohnenPlus" in Stuttgart: So funktioniert das neue Modell für Benachteiligte

Stuttgart - Die Stadt Stuttgart und die örtliche Wohnungswirtschaft gehen neue Wege, um Menschen in schwierigen Lebenslagen den Zugang zum Wohnungsmarkt zu ermöglichen.

Das Programm "WohnenPlus" soll Wohnraum für Menschen bereitstellen, die es auf dem freien Markt schwer haben. © marchmeena29/Getty Images

Mit dem Programm "WohnenPlus" wurde nun ein Kooperationsmodell vorgestellt, das sozialen Mieterschutz mit finanzieller Sicherheit für Eigentümer kombiniert. Wohnungsunternehmen vermieten an Haushalte, die vom Amt für Soziales und Teilhabe vermittelt werden.

Um das Risiko für die Vermieter zu minimieren, springt die Stadt als Garant ein. "Unser Ziel ist es, für stabile Mietverhältnisse zu sorgen und gleichzeitig den Wohnungsunternehmen Sicherheit zu geben", betonte Sozialbürgermeisterin Dr. Alexandra Sußmann.

Das Modell sieht vor, dass neben dem regulären Mietvertrag ein fünfjähriger Garantievertrag mit der Stadt geschlossen wird. Dieser deckt beispielsweise mögliche Mietschulden ab.

Zudem erhalten sowohl Mieter als auch Vermieter feste Ansprechpartner beim Sozialamt, die bei Problemen frühzeitig vermitteln und die Haushalte im Alltag unterstützen.