Vier Jahre nach Angriff auf Ukraine: Stuttgart zeigt im Rathaus Alltag im Krieg

Stuttgart - Anlässlich des vierten Jahrestags des russischen Angriffs auf die Ukraine blicken zwei Fotografen im Stuttgarter Rathaus hinter die Kulissen des Krieges.

Fotografin Anya Tsaruk fängt den Alltag im Krieg ein. Ihre Einblicke stellt sie nun in Stuttgart aus. © Anya Tsaruk/Stadt Stuttgart

Die Doppelausstellung "I Hope Your Family is Safe" von Anya Tsaruk und "Die Schatten des Krieges" von Leonid Logvynenko fängt Momente ein, die in den täglichen Fernsehnachrichten oft untergehen. Sie zeigen die stillen Augenblicke, die Einsamkeit, aber auch die tiefe Verbundenheit der Menschen in der Ukraine.

Die Fotografin Anya Tsaruk stammt aus Stuttgarts Solidaritätspartnerstadt Chmelnyzkyj. Gemeinsam mit Logvynenko zeigt sie den ukrainischen Alltag zwischen Trümmern und neuer Zuversicht.

"Beide Ausstellungen sind noch bis zum 26. Februar im Erdgeschoss des Altbauflügels des Stuttgarter Rathauses am Marktplatz zu sehen", teilte die Stadt am Donnerstag mit.