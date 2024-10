12.10.2024 17:18 Ausflugstipp: Drachenfest! Hier bekommt Ihr großes Kino an der frischen Luft

Großes Spektakel in der Luft! In Malmsheim im Landkreis Böblingen kommen alle Drachenfans auch in diesem Jahr wieder voll auf ihre Kosten.

Von Simon Schwenk

Malmsheim - Großes Spektakel in der Luft! In Malmsheim im Landkreis Böblingen kommen alle Drachenfans auch in diesem Jahr wieder voll auf ihre Kosten. Hoch in der Luft werden über Malmsheim wieder die Drachen losgelassen. © Andreas Rosar/ Fotoagentur Stuttgart Das Wochenende vom 12. und 13. Oktober steht ganz im Zeichen des mittlerweile schon 29. Drachenfests. Dabei könnt Ihr Euch laut Veranstalter auf spannende Vorführungen mit Einleiner- und Lenkdrachen freuen, wobei der Unterhaltungs- und Spaßfaktor für Kinder ebenso wenig zu kurz kommt. Eine Nachtflugvorführung, abgerundet von einem Feuerwerk nach Einbruch der Dunkelheit, macht den Samstagabend perfekt. Ihr könnt Euren eigenen Drachen mitbringen oder vor Ort kaufen und somit zusammen mit den aktiven Drachenfliegern den Himmel über dem Flugplatz in ein echtes Spektakel verwandeln. Auch auf dem Boden wartet das ein oder andere Highlight. © Andreas Rosar/ Fotoagentur Stuttgart Natürlich wird vieles von den Windverhältnissen am Wochenende abhängen, doch vom Großdrachen bis hin zum Leichtwinddrachen herrscht echte Vielfalt über dem schwäbischen Himmel. Extra für die Vorführungen finden Moderationen statt, damit Ihr Euch breites Fachwissen über die Flugobjekte aneignen könnt. Für das leibliche Wohl wird wie jedes Jahr vom SFC Malmsheim und weiteren Caterern direkt in und vor der Flugzeughalle bestens gesorgt.

Titelfoto: Andreas Rosar/ Fotoagentur Stuttgart