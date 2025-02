Echt jetzt? U-Bahnen sollen künftig Wohnungen heizen

Testobjekt der Forscher: der Stuttgarter Stadtbahntunnel für die Linie U6 an der Haltestelle Fasanenhof. © Helena Dolderer/dpa

In den Tunnelwänden verlegten sie dazu Temperatursensoren und Kunststoffleitungen. "Das sind Absorbersysteme, wie wir sie im Grunde von Fußbodenheizungen kennen", sagt Christian Moormann vom Institut für Geotechnik.

Das Wasser in diesen Absorberleitungen nimmt die Umgebungstemperatur auf, eine Wärmepumpe erhöht die Wassertemperatur weiter.

So läuft es etwa in Paris. Die Wärme aus einem Tunnel der Metro landet mittels Wärmepumpe in einem Haus mit 20 Wohnungen. Rund ein Drittel des Heizbedarfs des Gebäudes werden damit gedeckt. Ein Verfahren mit Potenzial, zumindest für größere Städte hierzulande?

Wärmequellen für eine möglichst klimaneutrale Wärmeversorgung zu finden, sei laut Sebastian Blömer vom Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg (ifeu) nicht einfach. Hier komme lokale Abwärme ins Spiel - also die Wärme, die bei technischen Maschinen oder in Prozessen als Nebenprodukt entsteht.