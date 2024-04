Ein Prosit! Frühlingsfest startet - Das kostet die Maß Bier

Stuttgart - Das Frühlingsfest wird am heutigen Samstag feierlich in Stuttgart-Bad-Cannstatt eröffnet. Es darf wieder gemeinsam geschunkelt, gegessen und gefahren werden.

In diesem Jahr kostet die Maß Bier 13,60 Euro. © Matthias Balk/dpa

Natürlich ist auch für die Kleinsten was dabei. Auf dem Karussell dürfen sie erste Frühlingsfestluft aus gebrannten Mandeln und Zuckerwatte riechen.



An den Familientagen (Mi., 24.04., Di., 30.04. und Mi., 08.05.) gibt es besondere Angebote für Eltern mit Kindern, Überraschungen für die Kids, wie Clowns, Märchenkarussell und Mitmachaktionen.

Das Frühlingsfest öffnet seine Pforten montags bis donnerstags von 12 bis 23 Uhr, freitags von 12 bis 24 Uhr, samstags von 11 bis 24 Uhr und sonntags von 11 bis 23 Uhr.

Vor dem ersten Mai-Feiertag am Dienstag, den 30.April dürfen sich Besucher von 12 bis 24 Uhr vergnügen. Am ersten Mai von 11 bis 23 Uhr, am 8. Mai von 12 bis 24 Uhr und am 9. Mai von 11 bis 23 Uhr.

In diesem Jahr empfangen die Festzelte Wasenwirt, Göckelesmaier, Grandls Hofbräu Zelt, Almhütte Royal und Albdorf Gäste. Mit Spannung erwarten die Besucher jedes Jahr wie teuer die Maß Bier geworden ist. Im Festzelt Wasenwirt kostet der Liter Bier 13,60 Euro.

Die Polizei wird auf dem Cannstatter Frühlingsfest uniformiert und zivil unterwegs sein. Dieses Jahr kündigen die Beamten an ihr Augenmerk auf die jungen Besucher, den Jugendschutz und auffällige Gruppierungen zu legen. Wer schon betrunken anreiße, müsse damit rechnen kontrolliert zu werden.