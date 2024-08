04.08.2024 16:29 Ganze Stadtteile lahmgelegt: Tausende Stuttgarter von Stromausfällen betroffen

Am heutigen Sonntagnachmittag waren etliche Haushalte in Neugereut, Münster und vereinzelt auch in Cannstatt ohne Strom.

Von Simon Schwenk

Stuttgart - Am heutigen Sonntagnachmittag waren und sind zum Teil immer noch etliche Haushalte in Neugereut, Münster und vereinzelt auch in Cannstatt ohne Strom. Die Ursachenforschung läuft derweil auf Hochtouren. Kein Strom! Einige Stadtteile der baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart hat es besonders hart getroffen. © Andreas Rosar Nach Informationen des "SWR" lässt sich über die Zahl der betroffenen Haushalte noch keine konkrete Angabe machen.

Immerhin: Der Homepage des Betreibers Stuttgart Netze zufolge sollen die Ausfälle aber zwischen 16.40 und 17.20 Uhr behoben sein.

Titelfoto: Andreas Rosar