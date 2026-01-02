Hunderttausende Euro Schaden nach Bus-Unfall von Stuttgarter Football-Team

Herrenberg – Bei einem Unfall auf einer Landstraße bei Herrenberg mit dem Mannschaftsbus der insolventen Football-Mannschaft Stuttgart Surge ist ein Schaden von geschätzt mehreren hunderttausend Euro entstanden.

Die Polizei ermittelt zu dem Unfall. (Symbolfoto) © dpa | Bernd Weißbrod

Der 56-jährige Fahrer blieb unverletzt, weitere Insassen befanden sich nicht an Bord, wie ein Polizeisprecher sagte.

Zum Unfall kam es laut Polizei am Morgen, als ein entgegenkommendes Auto ohne Rücksicht auf den Bus zum Überholen eines Kleintransporters ansetzte.

Um einen Frontalcrash zu vermeiden, wich der Busfahrer demnach nach rechts aus und fuhr in den Grünstreifen.