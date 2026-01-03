Leck auf der "Wilhelma" entdeckt: Schiff drohte zu sinken

Stuttgart - Ein Leck auf dem Veranstaltungsschiff "Wilhelma" auf dem Neckar hat in Stuttgart am Nachmittag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt.

Die "Wilhelma" drohte gar zu sinken. © 7aktuell.de | Andreas Werner

Das Schiff drohte zwischenzeitlich in der Neckartalstraße zu sinken, wie die Feuerwehr mitteilte.

Es werde weiterhin Wasser aus dem Rumpf abgepumpt, so der Feuerwehrsprecher. Mittlerweile habe sich die Lage stabilisiert, die Maßnahmen zeigten Wirkung.

Rund 100 Kubikmeter Wasser seien aus bislang unklarer Ursache in das Schiff gelaufen, sagte der Sprecher.