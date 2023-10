Ist der Stuttgarter Bismarckplatz rassistisch? Grüne fordern Umbenennung!

Stuttgart - Stuttgart hat ein neues Streitthema! Der Bismarckplatz im Stuttgarter Westen ist für Einheimische wie Touristen ein beliebter Flecken, um in entspannter Atmosphäre die ansässige Gastronomie zu genießen. Doch den Grünen schmeckt die Geschichte dahinter so gar nicht.

Doch nicht nur bei direkt von einer möglichen Namensänderung Betroffenen stößt der Grünen-Vorschlag auf wenig Gegenliebe. So sieht sich CDU-Fraktionschef Alexander Kotz (53) dazu gezwungen, mit einer Unterschriften-Aktion dagegen vorzugehen.

Der Politiker moniert, dass sich in seinen nunmehr 19 Jahren als Stadtrat noch nie ein Bürger bei ihm beschwert hätte, dass ein Platz, eine Straße oder ein Turm nach dem alten Bismarck benannt worden wäre.

Doch was stört die Grünen denn so explizit am Namen des Platzes? In einem Gemeinderats-Antrag der Partei heißt es, dass Reichskanzler Otto von Bismarck (1815 bis 1898) unter anderem mit einer antidemokratischen Haltung die Rechte des Reichstages beschnitten und politische Gegner sowie Katholiken verfolgen haben lasse.