Grillidee löst Einsatz aus: 14-Jähriger brutzelt auf Bosch-Parkhaus
Von Marcel Gnauck, Julian Weber
Leinfelden-Echterdingen - Einen sehr ungewöhnlichen Ort hat sich ein Jugendlicher in Stuttgart zum Grillen ausgesucht: Der 14-Jährige stellte am Freitagabend einen Einweggrill auf dem Dach des Bosch-Parkhauses nahe dem Flughafen und der Messe der Landeshauptstadt auf.
Er habe dort Würstchen grillen wollen, wie die Polizei mitteilte.
Zeugen hätten gesehen, wie der Jugendliche etwas angezündet hatte und daraufhin die Feuerwehr gerufen.
Als die Einsatzkräfte bei dem Parkhaus, das sich über die A8 erstreckt, ankamen, entdeckten sie den grillenden Jugendlichen.
Löschen musste die Flughafenfeuerwehr nichts. Die Polizisten brachten den Jugendlichen zu seinen Eltern nach Hause.
Das Bosch-Parkhaus ist mehr als 400 Meter lang und überspannt die Autobahn an zwei Stellen. Es hat mehrere Tausend Stellplätze und wurde vor fast 20 Jahren im Zuge des Neubaus der Messe fertiggestellt. Der Technologiekonzern Bosch hatte sich damals die Namensrechte gesichert. Der Schriftzug an dem Gebäude gehört zu den größten der Welt.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa