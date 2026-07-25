Grillidee löst Einsatz aus: 14-Jähriger brutzelt auf Bosch-Parkhaus

Leinfelden-Echterdingen - Einen sehr ungewöhnlichen Ort hat sich ein Jugendlicher in Stuttgart zum Grillen ausgesucht: Der 14-Jährige stellte am Freitagabend einen Einweggrill auf dem Dach des Bosch-Parkhauses nahe dem Flughafen und der Messe der Landeshauptstadt auf.

Für den Jugendlichen war das Bosch-Parkhaus über der A8 die perfekte Grillstelle. © Marijan Murat/dpa

Er habe dort Würstchen grillen wollen, wie die Polizei mitteilte.

Zeugen hätten gesehen, wie der Jugendliche etwas angezündet hatte und daraufhin die Feuerwehr gerufen.

Als die Einsatzkräfte bei dem Parkhaus, das sich über die A8 erstreckt, ankamen, entdeckten sie den grillenden Jugendlichen.

Löschen musste die Flughafenfeuerwehr nichts. Die Polizisten brachten den Jugendlichen zu seinen Eltern nach Hause.