Protestaktion nach Krokodil-Eklat: Aktivisten kleben sich an Drehkreuzen der Wilhelma fest
Stuttgart - Große Aufregung am Sonntagmorgen vor der Stuttgarter Wilhelma: Tierschützer haben den Eingangsbereich des Zoos blockiert. Hintergrund ist der aktuelle Vorfall um das Krokodil Tong.
Die Aktion begann nach Angaben der Aktivisten des Kollektivs "Tierbefreiung Stuttgart" um 9.36 Uhr. Zwei Personen kletterten auf das Dach des Eingangsbereichs und entrollten dort ein Banner mit der deutlichen Aufschrift "Wilhelma: Tödlich für Tiere".
Zeitgleich blockierten sieben weitere Demonstranten die Eingangs-Drehkreuze des Zoos. Dabei befestigten sie sich mit Ketten und Sekundenkleber, um eine schnelle Räumung zu verhindern.
Besondere Aufmerksamkeit zog eine Person auf sich, die eine Krokodilmaske trug und symbolisch das Plastik spuckende Tier darstellen sollte. Andere Aktivisten hielten Schilder mit Aufschriften wie "Zoos = Tierquälerei" und "Free Tong".
Die Aktivisten kündigten an, ihre Blockade so lange aufrechtzuerhalten, bis sie von den Beamten geräumt werden.
Gegen 10 Uhr traf die Polizei ein und führte die Räumung durch. Wie eine Polizeisprecherin auf TAG24-Nachfrage mitteilte, war der Einsatz gegen 12.15 Uhr beendet. Zu Widerstand oder Verletzten sei es nicht gekommen.
Krokodil Tong würgte Plastik aus
Auslöser für den drastischen Protest ist ein Vorfall aus der vergangenen Woche. In den Medien kursierte ein Video, das zeigte, wie das Wilhelma-Krokodil Tong Unmengen an Plastikmüll auswürgte.
Das Kollektiv wirft dem Stuttgarter Zoo vor, auf diesen Vorfall unzureichend reagiert zu haben. Geplante Maßnahmen wie neue Schilder in der Krokodilhalle oder ein engmaschigeres Gitter seien laut den Tierschützern "läppisch" und würden die grundsätzliche Gefahr für die Tiere nicht bannen.
Die Tierschützer verlangen einen sofortigen Zucht- und Importstopp für Zoos, um die Gefangenschaft von Tieren langfristig auslaufen zu lassen. Für die verbleibenden Zoo-Tiere müsse eine Umstrukturierung der Gehege erfolgen, die sich rein an den Bedürfnissen der Tiere orientiert.
Titelfoto: Bildmontage: Kollektiv Tierbefreiung Stuttgart