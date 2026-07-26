Protestaktion nach Krokodil-Eklat: Aktivisten kleben sich an Drehkreuzen der Wilhelma fest

Stuttgart - Große Aufregung am Sonntagmorgen vor der Stuttgarter Wilhelma: Tierschützer haben den Eingangsbereich des Zoos blockiert. Hintergrund ist der aktuelle Vorfall um das Krokodil Tong .

Die Aktivisten bestiegen am Morgen das Dach des Eingangsbereichs, um ein großes Banner aufzuhängen. © Kollektiv Tierbefreiung Stuttgart

Die Aktion begann nach Angaben der Aktivisten des Kollektivs "Tierbefreiung Stuttgart" um 9.36 Uhr. Zwei Personen kletterten auf das Dach des Eingangsbereichs und entrollten dort ein Banner mit der deutlichen Aufschrift "Wilhelma: Tödlich für Tiere".

Zeitgleich blockierten sieben weitere Demonstranten die Eingangs-Drehkreuze des Zoos. Dabei befestigten sie sich mit Ketten und Sekundenkleber, um eine schnelle Räumung zu verhindern.

Besondere Aufmerksamkeit zog eine Person auf sich, die eine Krokodilmaske trug und symbolisch das Plastik spuckende Tier darstellen sollte. Andere Aktivisten hielten Schilder mit Aufschriften wie "Zoos = Tierquälerei" und "Free Tong".

Die Aktivisten kündigten an, ihre Blockade so lange aufrechtzuerhalten, bis sie von den Beamten geräumt werden.

Gegen 10 Uhr traf die Polizei ein und führte die Räumung durch. Wie eine Polizeisprecherin auf TAG24-Nachfrage mitteilte, war der Einsatz gegen 12.15 Uhr beendet. Zu Widerstand oder Verletzten sei es nicht gekommen.