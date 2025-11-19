Technische Probleme: Bahn verschiebt Start von Stuttgart 21 schon wieder

Die Fertigstellung des Bauprojekts Stuttgart 21 verzögert sich weiter. Erst vor wenigen Monaten verkündete die Bahn Teil-Inbetriebnahme.

Von David Nau Stuttgart - Erst vor wenigen Monaten verkündete die Deutsche Bahn (DB), dass Stuttgart 21 Ende 2026 nur teilweise in Betrieb gehen soll. Nun ist klar: Auch das wird nicht klappen.

Die Ungewissheit rund um das Milliarden-Bauprojekt Stuttgart 21 geht weiter. © Bernd Weißbrod Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) aus Kreisen der Projektpartner und des Bahn-Aufsichtsrates erfuhr, sollen alle Züge auch 2027 ausschließlich im oberirdischen Hauptbahnhof halten. Wann der neue Bahnhof eröffnen wird, ist demnach völlig offen. Nach Informationen der dpa sind technische Probleme bei der Digitalisierung und beim Bau des Bahnhofs Grund für die erneute geplante Verschiebung. Im Juli hatte die Bahn noch angekündigt, Stuttgart 21 im Dezember 2026 zumindest teilweise in Betrieb nehmen zu wollen. Der Fernverkehr und ein Teil des Regionalverkehrs sollten ab dann in den neuen Tiefbahnhof fahren, ein Teil des Regionalverkehrs dagegen bis Juli 2027 weiter im alten oberirdischen Kopfbahnhof enden, wie die DB damals mitteilte.

DB teilte Aufsichtsrat Terminrisiken mit

Das Projekt Stuttgart 21 steht für die komplette Neuordnung des Bahnknotens Stuttgart. © Uli Deck/dpa Die DB teilte auf Anfrage mit, sie habe den Aufsichtsrat im September und den Lenkungskreis im Oktober bereits darüber informiert, dass für das Bauvorhaben inklusive des sogenannten Digitalen Knoten Stuttgarts (DKS) weiterhin Terminrisiken bestünden. "Diese haben sich insbesondere im Bereich Entwicklung und Zulassung bei unserem Auftragnehmer sowie bei der Freigabe von Planungen ergeben", hieß es. Diese Risiken hätten sich weiter erhärtet. Eine Entscheidung sei aber noch nicht getroffen, teilte die Bahn weiter mit. Das Thema solle demnach im Aufsichtsrat besprochen werden. Die nächste Sitzung des Kontrollgremiums ist für den 10. Dezember geplant.

Kosten steigen von Jahr zu Jahr