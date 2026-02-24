Miet-Sturz in Stuttgart: Büroflächen so günstig wie seit 2022 nicht mehr

Stuttgart - Wer derzeit in Stuttgart ein Büro sucht, hat so viel Auswahl wie lange nicht mehr. Der aktuelle Büromarktbericht 2025 offenbart einen radikalen Strukturwandel in der Landeshauptstadt.

Die Stuttgarter Bürowelt befindet sich im Umbruch. (Symbolfoto) © alvarez/Getty Images

Wo früher Ingenieurbüros und Autozulieferer händeringend nach Flächen suchten, herrscht heute oft gähnende Leere. Der Flächenumsatz im Jahr 2025 sank auf 152.000 Quadratmeter und erreichte damit wieder das Niveau von 2023.

Laut einer Mitteilung der Stadt liege es damit deutlich unter dem Fünf‐Jahres‐Durchschnitt von 229.400 Quadratmetern. Hybride Arbeitsmodelle, wirtschaftlicher Abschwung und Kostensenkungsprogramme in der Automobilindustrie zur Zusammenlegung von Flächen verändern die Nachfrage nachhaltig.

Für Unternehmen, die aktuell neue Räume suchen, ist die Nachricht ein Segen, für Vermieter ein Alarmsignal. Die Durchschnittsmiete krachte um 18 Prozent nach unten und liegt mit 18,50 Euro pro Quadratmeter wieder auf dem Stand von 2022.

Gleichzeitig klettert die Leerstandsquote auf 6,6 Prozent. Über eine halbe Million Quadratmeter Bürofläche in der Region Stuttgart stehen aktuell leer. Laut Stadt sind das 11 Prozent mehr als noch im Vorjahr.