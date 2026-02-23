Tausende Einwohner weniger: Darum schrumpft Stuttgart weiter

Stuttgart - Stuttgart wird kleiner: Zum Stichtag am 31. Dezember 2025 lebten noch 605.663 Menschen in der Landeshauptstadt. Das geht aus der aktuellen Einwohnerfortschreibung hervor.

Die Landeshauptstadt von Baden-Württemberg verliert weiterhin Einwohner. © Max Kovalenko/Stadt Stuttgart

"Die Bevölkerungszahl Stuttgarts ist im Jahr 2025 stark zurückgegangen", bestätigte Matthias Fatke, Leiter des Statistischen Amts der Landeshauptstadt, die aktuelle Lage. Damit setzt sich der Abwärtstrend der letzten Jahre fort. Ende 2025 zählte die Stadt 3671 Einwohner weniger als noch zu Beginn des Jahres.

Die Gründe für den Rückgang sind vielfältig. Zum einen kehrten deutlich mehr Menschen Stuttgart den Rücken, als neue Personen zuzogen. Der Wanderungssaldo lag bei minus 3252 Menschen.

In einer Mitteilung der Stadt hieß es: "Die Abwanderung in die umliegenden Landkreise der Region Stuttgart blieb erneut auf hohem Niveau." Rund 3300 Personen zogen demnach in Richtung Umland.

Zum anderen verzeichnet die Stadt weiterhin ein Geburtendefizit. Mit 5327 Geburten gegenüber 5746 Sterbefällen liegt die Bilanz auch hier im Minus.

"Damit setzte sich die Entwicklung der vergangenen Jahre fort, in denen die Zahl der Geburten im Vergleich zu den 2010er‐Jahren deutlich niedriger lag", meldete die Landeshauptstadt. Die Fertilitätsrate habe sich nach ihrem Rückgang in den Jahren 2022 und 2023 wieder bei 1,12 Kindern pro Frau stabilisiert.