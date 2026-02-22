Bahn baut rund um Stuttgart: Auf diesen Strecken brauchen Fahrgäste starke Nerven

Stuttgart - Pendler und Pendlerinnen müssen sich in den nächsten vier Wochen rund um Stuttgart erneut auf größere Einschränkungen im Bahnverkehr einstellen.

Der Bahnverkehr in der Region Stuttgart kommt erneut ins Stocken. (Symbolfoto) © Fabian Sommer/dpa

Vom 24. Februar bis zum 25. März sorgen Bauarbeiten für Zugausfälle, Umleitungen und Verspätungen. Nach Angaben der Deutschen Bahn wird zwischen Bad Cannstatt und Fellbach an der Digitalisierung des Bahnknotens gearbeitet. Deswegen sei die Strecke für den Bahnverkehr unterbrochen.

Die Sperrung hat Auswirkungen auf die S-Bahn. So fallen unter anderem in dem Zeitraum die S-Bahnen der Linie S2 zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen aus. Auch bei anderen Linien gibt es Einschränkungen. Als Ersatz fahren Busse.

Gleichzeitig kommt es nach Angaben der Deutschen Bahn auch zu Behinderungen des Regionalverkehrs. Die Züge der Linien MEX 90 und RE 90 werden zwischen Stuttgart Hauptbahnhof und Backnang über die kleine Murrbahn umgeleitet und halten jeweils zusätzlich in Marbach (Neckar).

Auf den Streckenabschnitten der Linien MEX 13 Stuttgart Hauptbahnhof–Waiblingen, MEX 19 Stuttgart Hauptbahnhof–Winnenden und RE 1 Stuttgart Hauptbahnhof–Aalen Hauptbahnhof fallen die Zugfahrten aus.

Zu Einschränkungen kommt es im März teilweise bei Verbindungen von Ulm und Tübingen zum Stuttgarter Hauptbahnhof.