Nach Einsturz der Carolabrücke: Dutzende Brücken im Ländle sollen ersetzt werden!

Zahlreiche Brücken im Südwesten sollen ersetzt sowie häufiger überprüft werden. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

"Unser Ziel ist es, bis 2030 alle 73 Brücken mit dem anfälligen Spannstahl zu ersetzen", sagte Verkehrsminister Winfried Hermann (72, Grüne) in Stuttgart. "Wir werden alles tun, damit wir in Baden-Württemberg nicht erleben müssen, was in Dresden war."

Als Ursache ergaben Untersuchungen Korrosion. Nach Angaben des Verkehrsministeriums kann dieses Problem bei Spannbetonbrücken mit Spannstahl auftreten, der bis in die 1970er Jahre verbaut wurde. Wenn dieser korrodiert, kann eine Brücke einstürzen, ohne dass es vorher sichtbare Schäden gab.

Im Regierungspräsidien Stuttgart und Freiburg wurde der anfällige Stahl in 28 beziehungsweise 26 Brücken verbaut. Im Regierungspräsidium Tübingen sind neun Brücken betroffen, in Karlsruhe zehn.

Um ihre Sicherheit zu gewährleisten, sollen Experten die Bauwerke nun häufiger überprüfen.